Нужен дизайн флаера для дайв-центра категории 5 STAR IDC PADI, по обучению подводному плаванию
Создание макета двусторонней листовки формата А4
Необходимо оперативно сделать макет двусторонней листовки формата А4.
Сельхозтематика. Все материалы есть, придумывать почти ничего не нужно.
Одна сторона: картинки + логотипы, адреса; вторая - технические характеристики, надерганные с других листовок.
Оплата Webmoney/Western Union/Банковский платеж на р/c. не позднее 2-х дней с момента получения готового макета.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
Доброе время суток! требуется дизайн визитки сфера деятельности: деревообработка (и всем что с этим связано) + строительные услуги ожидаю предложений только здесь, спасибо за ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо разработать и нарисовать изображение сертефиката. Сертефикат будет выдаваться на сайте http://estandards.ru всем обменным пунктам, которые выкладывают курс по станадарту, про который написано на этом сайте. Необходимо выполнить следующие условия: ...Завершен16 лет назад
- $30
Нужно сделать дизайн картонной этикетки для брэнда молодежных футболок IDOL. Двухсторонний. Цветность и сложность дизайна не ограничена. И дизайн "бирки" с размером в векторе 1 цвет. Под "биркой" подразумевается печатное лого с размером футболки, которое ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Собственно суть проекта: разработка дизайна для около 10 афиш еженедельно формата А2 для ночного клуба. Рассматриваются предложения только с указанием конкретной стоимости 1 афиши, количество часов необходимых для создания макета. Отписывать только здесь, никаких личек, ...Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день.Нужен стильный дизайн флаера для вип мероприятие в клубе. размер дин ланг 9,9*21,0 см .Флаер двух стороний.Приветствуются тёмные цвета (чёрный,тёмнофиолетовый,бардовый,тёмнокрасный,тёмносерый) также могут присутсвовать цвета золотой,серебрянный,белый,жёлтый и т.д.Можете также добовлять свои идеи. На ...Верстка полиграфии51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день.Нужен красивый,стильный флаер для открытие вип клуба.Желательно также вариант с флешем.тоесть оживить флаер для сайта,добавить эффекты пириливания лого и т.д.Сроки очень маленькие.Желательно сегодня посмотреть наброски.Флаер дин ланг.9,9*21,0 см.две стороны .Приветствуются тёмные тона.Все подробности и ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вот нашел, то что искал приклепленную картинку нужно разместить - распределить на упаковке... ЕСТЬ ОРИГИНАЛ PDS кто возьмется? Нужен дизайн и упаковка для Кофе. Брэнд ALFIA. ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен красивый,модный дизайн для вип клуба с текстом за 24 часа! Деньги готовы завтра перечислить!Верстка полиграфии52 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать макет на базе имеющегося исходника в формате EPS или TIFF. Требования для типографии: 1. в формате TIFF а) для цветной рекламы CMYK с разрешением от 247 до ...Завершен16 лет назад