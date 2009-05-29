Создание макета двусторонней листовки формата А4

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Закрыт61 заявка514 просмотров

Необходимо оперативно сделать макет двусторонней листовки формата А4.

Сельхозтематика. Все материалы есть, придумывать почти ничего не нужно.

Одна сторона: картинки + логотипы, адреса; вторая - технические характеристики, надерганные с других листовок.

Оплата Webmoney/Western Union/Банковский платеж на р/c. не позднее 2-х дней с момента получения готового макета.

16 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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