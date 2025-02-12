Создание меню для общепита с напитками

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Открыт3 заявки25 просмотров

Ищу графического дизайнера для создания меню для общепита. Нужно будет отрисовать (или закинуть в какой-нибудь редактор нужный) напитки и сделать в одном стиле.

Создание иллюстраций
день назад
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