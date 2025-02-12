Требуется дизайнер для верстки листов ежедневника по техническому заданию. Необходимо подготовить материалы для печати, учитывая, что ежедневник предназначен в подарок девушке. Опыт в создании подобных продуктов будет преимуществом. Дедлайн — 12 мая.
Создание меню для общепита с напитками
Ищу графического дизайнера для создания меню для общепита. Нужно будет отрисовать (или закинуть в какой-нибудь редактор нужный) напитки и сделать в одном стиле.
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