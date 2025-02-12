Создание подарочного сертификата для вокала

Требуется выполнить верстку полиграфии по тематике футбола. Необходимо разместить готовый текст в 7-8 блоках, каждый из которых будет содержать картинки и текстовые элементы, оформленные в виде мини-сайта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.