Создать похожую работу изменить название , автомобиль и список услуг

Верстка полиграфииЗакрыт27 заявок760 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

2 года назад
guest_16434455704283
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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