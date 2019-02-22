Срочный дизайн двух визиток

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Нужно срочно сделать две визитки, одну личную одностороннюю, одну корпоративную двустороннюю.

5 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
$30
1 день
Всё отлично. Заказ был срочный, результат получил через пару часов после заказа.
Был рад сотрудничеству, оплата сразу, ТЗ максимально понятное. Спасибо за работу.