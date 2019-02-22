Срочный дизайн двух визиток

Добрый день, Нужна брошюрка на 8 листов А5. Пример брошюры во вложении. Логотип в psd так же, во вложении. Хотелось бы что-то в виде инфографики. требования к печати:Листовку рисуйте формата 301*214 мм Требования к созданию макета во вложении. Вопрос срочный, ...