Требуется дизайнер для оформления двух чек-листов, каждый из которых состоит из 10-12 страниц текста. Общий объем работы около 40-50 страниц. Оформление должно быть выполнено в бордовых оттенках.
Срочный графический дизайн для полиграфии
Необходим графический дизайнер для срочной работы по полиграфии. Задача небольшая, требуется быстрое выполнение.
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