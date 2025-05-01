Срочный графический дизайн для полиграфии

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Открыт1 заявка14 просмотров

Необходим графический дизайнер для срочной работы по полиграфии. Задача небольшая, требуется быстрое выполнение.

день назад
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Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
онлайн
2 отзыва
день назад