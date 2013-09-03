Сверстать фоновые слайды на мой сайт

Нужно сверстать визитку: шрифт Orator Std (макет в приложении) и отрисовать логотип (в приложении) - должен быть максимально приближен к оригиналу визитка и логотип должны быть минимум 300 dpi размер 50 на 90 мм, прибавьте по 4 мм с ...