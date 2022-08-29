Сверстать мини-гайд по стилю (не для печати!)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок732 просмотра

Формат вертикальный (как в примере).

Объём 44 страницы: лого + фото + текст (лого, иллюстрации и текст будут предоставлены).

Стилистика должна быть примерно такая же, как в примере.

Начало работы: 8.08., готовый гайд будет нужен к 12.08.

3 года назад
Polina999
Полина 
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Выбранный исполнитель

VictoriaSaf
Виктория 
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3 года назад
$100
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Escrow
Качественно, вовремя, красиво, в срок. Рекомендую и планирую продолжать сотрудничество!
Было очень приятно работать, моментальная оплата и быстрая обратная связь.

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Верстка полиграфии
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