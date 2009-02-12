Таблица Exel

Есть несколько десятков тысяч шаблонов визиток в форматах corel, ESP, PDF. В основном cdr.

Необходимо перенести данные по каждой визитки в таблицу Exel в следующем виде:

Лист 1:

Название шаблона: Визитка для юриста [оценить на глаз, все равно буду менять]

Ширина в мм: 90

Высота в мм: 50

Имя рисунка фона: name1.cdr***

Порядковый номер: 1

Лист 2:

Номер шаблона: 1

Номер текстового блока: 1

Высота текстового блока в строках: 1

Расположение блока [левый верхний угол]

Х: 0.3000 [4 знака после запятой] в долях к общей длине

У: 0.0500 [4 знака после запятой] в долях к общей высоте

формат блока center/left/right: left

Шрифт: Tahoma

Размер шрифта: 10

Цвет: FF00FF

Лист3:

Номер шаблона: 1

Номер логотипа: 1

Расположение логотипа [левый верхний угол]

Х: 0.4000 [4 знака после запятой] в долях к общей длине

У: 0.2000 [4 знака после запятой] в долях к общей высоте

Файл с логотипом [в формате corel]: dfdf.cdr

*** Удалив все текстовые блоки, и логотипы сохранить полученную визитку в первоначальном формате

без сжатия, т.е. в cdr. Если этого сделать нельзя, пропустить этап.

Особых знаний не требуется, поэтому справится любой средний пользователь. Прошу это учитывать при формировании Вашего предложения, а так же тот факт что бюджет не большой.

Прошу укать цену за 100 визиток.