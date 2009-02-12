Таблица Exel

Организации нужны брошюры, новый дизайн брошюр. Организация называется Бакинский Образовательный Информационный Центр, занимается учёбой зарубежом. Целевая группа-студенты. Нужны 2 брошюры, 1 лифлет и 1 закладка. Содержание можно будет увидеть в прикреплённых файлах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько десятков тысяч шаблонов визиток в форматах corel, ESP, PDF. В основном cdr.
Необходимо перенести данные по каждой визитки в таблицу Exel в следующем виде:
Лист 1:
Название шаблона: Визитка для юриста [оценить на глаз, все равно буду менять]
Ширина в мм: 90
Высота в мм: 50
Имя рисунка фона: name1.cdr***
Порядковый номер: 1
Лист 2:
Номер шаблона: 1
Номер текстового блока: 1
Высота текстового блока в строках: 1
Расположение блока [левый верхний угол]
Х: 0.3000 [4 знака после запятой] в долях к общей длине
У: 0.0500 [4 знака после запятой] в долях к общей высоте
формат блока center/left/right: left
Шрифт: Tahoma
Размер шрифта: 10
Цвет: FF00FF
Лист3:
Номер шаблона: 1
Номер логотипа: 1
Расположение логотипа [левый верхний угол]
Х: 0.4000 [4 знака после запятой] в долях к общей длине
У: 0.2000 [4 знака после запятой] в долях к общей высоте
Файл с логотипом [в формате corel]: dfdf.cdr
*** Удалив все текстовые блоки, и логотипы сохранить полученную визитку в первоначальном формате
без сжатия, т.е. в cdr. Если этого сделать нельзя, пропустить этап.
Особых знаний не требуется, поэтому справится любой средний пользователь. Прошу это учитывать при формировании Вашего предложения, а так же тот факт что бюджет не большой.
Прошу укать цену за 100 визиток.
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