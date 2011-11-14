Нужно сделать макет на пол-страницы (половина А4) из готовой картинки в PDF. Нужно лишь добавить текст наверху. PDF лежит здесь: http://narod2.ru/disk/27249719001/product_posters%204.pdf.html
Упаковка снеков из лосося и редизайн логотипа
Необходимо сделать дизайн упаковки для копчено-вяленой лососи.
Товар дорогой и относится к продуктам премиум класса, поэтому и упаковка нужна дорогая, планируем сделать с матовой ламинацией на темном фоне.
Есть образец упаковки - "Слайсы из горбуши" компании Камча, которая нам нравится (в прикрепленном файле).
Размеры упаковки 150х120 mm
Вверху высотой 25-30 мм - склеенная полоса с отверстием
На самой упаковке необходимо поставить красивую фотографию (ФОТО У НАС НЕТ) кусочков лососи, примерно, как на упаковке в образце. Варианты могут быть приняты различные - можно фото сырой лососи, тонко нарезанной или семги, либо попробовать нарисовать кусочки лососи в копчено-вяленом виде...
Важно, чтобы изображение выглядело ОЧЕНЬ аппетитно.
Изображение может быть как в виде окошка, подобно образцу или... готовы рассмотреть ваши варианты.
Надписи:
ЛОСОСЬ
нежные ломтики
копчено-вяленые
еще будет слоган, что-то на подобие: "Благородная рыба для гурманов" - но это временный вариант, текст потом будет корректироваться
еще принимаем ваши предложения по надписям на упаковке - хорошие идеи будут отдельно вознаграждены
необходимо предусмотреть место для штрих-кода и предусмотреть места, где будет состав, производитель и другая информация, которую обычно пишут мелким шрифтом.
Теперь то, что касается логотипа:
Логотип тоже прилагаю. Его нужно немного изменить. Улучшить. - Важно, чтобы рыбки находились именно в таком положении - типа инь-янь... Цвета логотипа можно любые.
В приложении также есть некоторые эскизы того, что примерно хотелось бы, нарисовано мной (непрофессионалом)
Буду рад с вами сотрудничать, желаю удачи.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
Для печати визитки в типографии надо перевести в CMYK и сделать отступ 3мм. Постараться сохранить яркий салатовый цвет. Визитка: http://narod.ru/disk/27220016001/%D0%9C%D0%93%D0%90.tif.htmlЗавершен14 лет назад
подготовить уже разработанный макет визитки (растр вектор)Завершен14 лет назад
Нужно сделать дизайн буклета стоматологической клиники . Три варианта для выбора. От вас - картинки и ваша фантазия. Буклет должен бросаться в глаза. СРОЧНО!Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать два макета: Двухсторонний макет еврофлаера (210х100) формат PSD (TIFF), выпуск по 2 мм Двухсторонний макет календарика (106х76) формат PSD (TIFF) Тексты, логотип ...Завершен14 лет назад
- $50
Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои ...Завершен14 лет назад
- $20
создать двусторонний буклет, складывающийся втрое, информацию дам по принятию заявки. срочноВерстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать макет буклета (один лист А4 с двух сторон) для компании, которая занимается изготовлением, оформлением и обслуживанием аквариумов. Сделать нужно все: написать текст, подобрать (а в некоторых случаях нарисовать) картинки, оформить. ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн двухсторонней визитки, листовки формата а5, пластиковой клубной карты с номером и штирх-кодом, Штендера, размер 1200х650 мм. Логотип и эмблема есть. Бюджет по договоренности. ...Верстка полиграфии35 заявокЗакрыт14 лет назад