Упаковка снеков из лосося и редизайн логотипа

# 1 — $ 100

Необходимо сделать дизайн упаковки для копчено-вяленой лососи.

Товар дорогой и относится к продуктам премиум класса, поэтому и упаковка нужна дорогая, планируем сделать с матовой ламинацией на темном фоне.

Есть образец упаковки - "Слайсы из горбуши" компании Камча, которая нам нравится (в прикрепленном файле).

Размеры упаковки 150х120 mm

Вверху высотой 25-30 мм - склеенная полоса с отверстием

На самой упаковке необходимо поставить красивую фотографию (ФОТО У НАС НЕТ) кусочков лососи, примерно, как на упаковке в образце. Варианты могут быть приняты различные - можно фото сырой лососи, тонко нарезанной или семги, либо попробовать нарисовать кусочки лососи в копчено-вяленом виде...

Важно, чтобы изображение выглядело ОЧЕНЬ аппетитно.

Изображение может быть как в виде окошка, подобно образцу или... готовы рассмотреть ваши варианты.

Надписи:

ЛОСОСЬ

нежные ломтики

копчено-вяленые

еще будет слоган, что-то на подобие: "Благородная рыба для гурманов" - но это временный вариант, текст потом будет корректироваться

еще принимаем ваши предложения по надписям на упаковке - хорошие идеи будут отдельно вознаграждены

необходимо предусмотреть место для штрих-кода и предусмотреть места, где будет состав, производитель и другая информация, которую обычно пишут мелким шрифтом.

Теперь то, что касается логотипа:

Логотип тоже прилагаю. Его нужно немного изменить. Улучшить. - Важно, чтобы рыбки находились именно в таком положении - типа инь-янь... Цвета логотипа можно любые.

В приложении также есть некоторые эскизы того, что примерно хотелось бы, нарисовано мной (непрофессионалом)

Буду рад с вами сотрудничать, желаю удачи.