Упаковка снеков из лосося и редизайн логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен42 заявки2270 просмотров
#1$100

Необходимо сделать дизайн упаковки для копчено-вяленой лососи.

Товар дорогой и относится к продуктам премиум класса, поэтому и упаковка нужна дорогая, планируем сделать с матовой ламинацией на темном фоне.

Есть образец упаковки - "Слайсы из горбуши" компании Камча, которая нам нравится (в прикрепленном файле).

Размеры упаковки 150х120 mm

Вверху высотой 25-30 мм - склеенная полоса с отверстием

На самой упаковке необходимо поставить красивую фотографию (ФОТО У НАС НЕТ) кусочков лососи, примерно, как на упаковке в образце. Варианты могут быть приняты различные - можно фото сырой лососи, тонко нарезанной или семги, либо попробовать нарисовать кусочки лососи в копчено-вяленом виде...

Важно, чтобы изображение выглядело ОЧЕНЬ аппетитно.

Изображение может быть как в виде окошка, подобно образцу или... готовы рассмотреть ваши варианты.

Надписи:

ЛОСОСЬ

нежные ломтики

копчено-вяленые

еще будет слоган, что-то на подобие: "Благородная рыба для гурманов" - но это временный вариант, текст потом будет корректироваться

еще принимаем ваши предложения по надписям на упаковке - хорошие идеи будут отдельно вознаграждены

необходимо предусмотреть место для штрих-кода и предусмотреть места, где будет состав, производитель и другая информация, которую обычно пишут мелким шрифтом.

Теперь то, что касается логотипа:

Логотип тоже прилагаю. Его нужно немного изменить. Улучшить. - Важно, чтобы рыбки находились именно в таком положении - типа инь-янь... Цвета логотипа можно любые.

В приложении также есть некоторые эскизы того, что примерно хотелось бы, нарисовано мной (непрофессионалом)

Буду рад с вами сотрудничать, желаю удачи.

14 лет назад
tig-k
Карр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1
Александр не только талантливый исполнитель, который знает и делает свою работу на высоком уровне, но и, на мой взгляд, человек, с которым приятно общаться и всегда можно договориться. Всем ОЧЕНЬ рекомендую.
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Дорисовать орнамент.

    $50

    Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Буклет

    Нужно сделать дизайн буклета стоматологической клиники . Три варианта для выбора. От вас - картинки и ваша фантазия. Буклет должен бросаться в глаза. СРОЧНО!

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет еврофлаера и календарика

    $50

    Необходимо разработать два макета: Двухсторонний макет еврофлаера (210х100) формат PSD (TIFF), выпуск по 2 мм Двухсторонний макет календарика (106х76) формат PSD (TIFF) Тексты, логотип ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн наклейки на автомобиль

    $50

    Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание макета буклета

    Необходимо создать макет буклета (один лист А4 с двух сторон) для компании, которая занимается изготовлением, оформлением и обслуживанием аквариумов. Сделать нужно все: написать текст, подобрать (а в некоторых случаях нарисовать) картинки, оформить. ...

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн визитки, листовки, клубной карты и штендера

    Нужен дизайн двухсторонней визитки, листовки формата а5, пластиковой клубной карты с номером и штирх-кодом, Штендера, размер 1200х650 мм. Логотип и эмблема есть. Бюджет по договоренности. ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад