Веб-дизайнер (печатная продукция)

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок22 просмотра

Ищем креативного веб-дизайнера для создания различных печатных материалов, таких как листовки, визитки, приглашения, баннеры, ролапы и постеры. Требуется оперативная работа и хорошее чувство стиля. Возможность долгосрочного сотрудничества. Условия: удалённая работа. Присылайте примеры работ.

Дизайн визитокДизайн листовокСоздание баннеровСоздание постеров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Артем
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
3 месяца назад
Екатерина
 
22 года
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3 месяца назад
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2 месяца назад
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Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад