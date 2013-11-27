Верстка 2 страниц для журнала (Полиграфия)

Надо сверстать текст и фотографии по образцу ниже.

Одна статья на 2 полосы (страницы). Размеры как в примере

Весь материал (текст, фото) - предоставлю.

Нужно грамотно скомпоновать текст и фото на странице.

Важен опыт работы.

Требуемый формат на выходе EPS/TIF/PDF

В идеале сделать набросок к ночи (до 00:00 по Киеву)

Бюджет: 1000 руб за 2 странички