Верстка ч/б газеты А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок339 просмотров

Нужен надежный верстальщик для верстки в Индизайн рекламно-информационной газеты А4 16 страниц. Есть модель газеты, логотип, определены шрифты. Периодичность 3 раза в месяц. Есть тексты, фото. Потребуется добавить клипарты и другие элементы оформления по усмотрению верстальщика. Вся газета черно-белая.Частных объявлений пока мало (1-2 стр). Модули стандартные, 44х58. Желательно оформлять их просто, в стиле "ретро" за счет линеек и шрифтов. У меня стоит программа Индизайн-2.

Рассмотрю любые ваши предложения и пожелания.

Сергей Корниенко

14 лет назад
sergey_21
Сергей 
73 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$115
4 дня
Из всех претендентов на мою заявку по верстке газеты, Люба отреагировала так, будто она мой давний сотрудник - надежный, исполнительный, профессиональный. Работает быстро и самоотверженно. Я очень доволен. Буду и дальше сотрудничать с ней
Проект прошел легко - на одном дыхании. Задания формулировались четко и лаконично. Сергей вежливый и приятный в общении человек. Рекомендую как грамотного заказчика. Буду с нетерпением ожидать следующего проекта. Всего наилучшего!

Заявки фрилансеров

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад