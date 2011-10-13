Верстка ч/б газеты А4

Нужен надежный верстальщик для верстки в Индизайн рекламно-информационной газеты А4 16 страниц. Есть модель газеты, логотип, определены шрифты. Периодичность 3 раза в месяц. Есть тексты, фото. Потребуется добавить клипарты и другие элементы оформления по усмотрению верстальщика. Вся газета черно-белая.Частных объявлений пока мало (1-2 стр). Модули стандартные, 44х58. Желательно оформлять их просто, в стиле "ретро" за счет линеек и шрифтов. У меня стоит программа Индизайн-2.

Рассмотрю любые ваши предложения и пожелания.

Сергей Корниенко