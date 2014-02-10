Верстка инфографической таблицы

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Завершен3 заявки135 просмотров

Нужно данные из таблицы в формате эксель перенести в готовый макет в иллюстраторе.

11 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Самое главное что готов работать очень оперативно и в любое время!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! Заказчик всегда без проблем на связи.

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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