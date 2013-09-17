Верстка книги

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок257 просмотров
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Необходима верстка книги,

размер предварительный 210х297мм, цвет 4+4, обложка 4 стр. Блок 192 стр., 4+4.

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обработка изображения - фотографии, карты, схемы, ориентировочно до 300 шт.

Необходимо - подготовка фотографий, склейка, улучшение цветопередачи и резкости.

По картам и схемам - склейка и очистка, при необходимости, чистка отсканированных и нанесение необходимых знаков и надписей. Более предметно по каждому изображению будут уточненные задания.

10 лет назад
prmanager
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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