нужно разработать единый дизайн обложки и подложки, верстка (фото, текстовый блок и таблица) 6 брошюр по направлению телекоммуникационного оборудования: Коммутаторы, Оборудование GPON, Абонентское оборудование, Оборудование VOIP, Источники бесперебойного питания, Радио-мосты. ...
Верстка книги в Adobe Indesign
Нужен верстальщик для верстки несложной с точки зрения дизайна книги, но с геморройными исходными материалами.
Верстка в Adobe InDesign CC2014. Шаблон для верстки предоставлю.
Формат 90x100/16. Примерный объем 700-800 полос, в одну краску.
Книга представляет из себя сборник коротких рассказов о войне + старых фото.
Всего 322 рассказа, объемом от 1 до 4 полос каждый. В среднем каждый рассказ проиллюстрирован 1-3 фото (всего в книге 700 фото).
Геморрой заключается в том, что каждый материал в отдельном файле + нужно вручную набивать заголовки (в большинстве материалов они не набраны, но я скажу откуда их брать), вручную набивать подписи к фото (копировать с названий файлов), самому по тексту решать куда ставить фотографии.
Обработкой фото заниматься не надо.
На верстку будет примерно 10 дней. Начинать верстать будем примерно 12 апреля.
Обязательные требования к исполнителю (буду проверять!):
- опыт работы в книжном издательстве, либо в типографии.
- наличие в портфолио сверстанных книг именно в Индизайне. Лично буду проверять исходники.
- умение автоматизировать техническое редактирование GREPом и скриптами.
- очень желательно, чтобы у вас были куплены переносы Батова (пиратских не существует в природе).
Предложения без цены буду удалять сразу. Интересует цена либо за весь объем, либо за полосу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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