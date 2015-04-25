Верстка книги в Adobe Indesign

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки2288 просмотров

Нужен верстальщик для верстки несложной с точки зрения дизайна книги, но с геморройными исходными материалами.

Верстка в Adobe InDesign CC2014. Шаблон для верстки предоставлю.

Формат 90x100/16. Примерный объем 700-800 полос, в одну краску.

Книга представляет из себя сборник коротких рассказов о войне + старых фото.

Всего 322 рассказа, объемом от 1 до 4 полос каждый. В среднем каждый рассказ проиллюстрирован 1-3 фото (всего в книге 700 фото).

Геморрой заключается в том, что каждый материал в отдельном файле + нужно вручную набивать заголовки (в большинстве материалов они не набраны, но я скажу откуда их брать), вручную набивать подписи к фото (копировать с названий файлов), самому по тексту решать куда ставить фотографии.

Обработкой фото заниматься не надо.

На верстку будет примерно 10 дней. Начинать верстать будем примерно 12 апреля.

Обязательные требования к исполнителю (буду проверять!):

- опыт работы в книжном издательстве, либо в типографии.

- наличие в портфолио сверстанных книг именно в Индизайне. Лично буду проверять исходники.

- умение автоматизировать техническое редактирование GREPом и скриптами.

- очень желательно, чтобы у вас были куплены переносы Батова (пиратских не существует в природе).

Предложения без цены буду удалять сразу. Интересует цена либо за весь объем, либо за полосу.

10 лет назад
-IKS-
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$400
12 дней
Алиция - ответственный и внимательный исполнитель. Параллельно с основной задачей (версткой) обращала внимание и на редакторские ошибки. Другой бы плюнул, но она все учтиво собирала, описывала, давала советы и направляла мне.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Константин — человек, с которым приятно и комфортно работать.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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