Верстка листов ежедневника для печати

Требуется дизайнер для создания и визуализации гайда в PDF-формате объемом 30-50 страниц. Все необходимые материалы, включая текст и изображения, будут предоставлены. Исполнитель отвечает за дизайн и визуализацию. Возможна оплата за тестовый слайд при положительном отклике на портфолио.