Верстка листов ежедневника для печати

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Открыт1 заявка6 просмотров

Ищу дизайнера для разработки листов ежедневника по ТЗ. Необходимо сверстать листы для печати ежедневника, который пойдёт в подарок девушке. Поэтому важен ваш опыт в создании таких материалов. Дедлайн: 12 мая. Присылайте примеры своих работ.

Верстка книг
2 дня назад
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Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
2 дня назад