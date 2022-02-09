Верстка презентации

$300
Верстка полиграфииЗавершен1 заявка109 просмотров
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Верстка 20 слайдов в минималистичном стиле

2 года назад
milo7272
Сергей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$300
7 дней
Великолепно выполненная работа по верстке презентации. 19 слайдов с огромным количеством инфографики, все быстро и качественно.
Приятно работать с Сергеем. Очень рекомендую этого заказчика. Всегда на связи, понятное ТЗ и в общем позитивный человек.