Верстка презентации на Figma

  1. Биржа фриланса
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Открыт8 заявок40 просмотров

Доброго времени суток! Сделали перевод презентации в агентстве, но они оказывается не работают на Figma и не делают верстку, нужно сделать верстку, чтобы презентации были идентичными и не различались, то есть просто вставить текст туда вручную и всё! Больше будем рады тем, у кого есть ИП или ТОО, через которой можно будет выставить счет

FigmaСоздание презентаций
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