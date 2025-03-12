Верстка презентации на Figma

Доброго времени суток! Сделали перевод презентации в агентстве, но они оказывается не работают на Figma и не делают верстку, нужно сделать верстку, чтобы презентации были идентичными и не различались, то есть просто вставить текст туда вручную и всё! Больше будем рады тем, у кого есть ИП или ТОО, через которой можно будет выставить счет