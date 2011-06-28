Верстка рекламного буклета

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок338 просмотров
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Требуется исполнитель для верстки рекламного буклета, 12 полос, формата А4.

Верстка необходима в иллюстраторе.

12 лет назад
isctravel
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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