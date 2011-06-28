Верстка рекламного буклета

Нужно создать рекламный буклет для выставки: формат - А5 с одним бигом (т.е. в разложенном виде будет всего один лист А4). Тема - создание корпоративной одежды. В дизайне нужно использовать имиджевые фото и элементы корпоративного стиля ...
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Требуется исполнитель для верстки рекламного буклета, 12 полос, формата А4.
Верстка необходима в иллюстраторе.
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