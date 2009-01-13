Верстка статей в журнал

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок557 просмотров
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Нужен опытный верстальщик с Mаком, работающий в InDesign, который бы смог сверстать статьи для журнала. Формат издания 200х200. Сетка для верстки есть (уже вышел один номер). Текст и ,более 90% иллюстраций даем, возможно, нужно будет найти немного. Общий объем полос в журнале 64 +обложка, включая рекламные модули.Называйте, пожалуйста цену за 1 полосу или за весь проект. Обязательно нужно уметь выводить все для типографии!

15 лет назад
maripos
Постер 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
sverdlov
Егор 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$600
7 дней
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