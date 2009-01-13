Верстка статей в журнал

Нужен опытный верстальщик с Mаком, работающий в InDesign, который бы смог сверстать статьи для журнала. Формат издания 200х200. Сетка для верстки есть (уже вышел один номер). Текст и ,более 90% иллюстраций даем, возможно, нужно будет найти немного. Общий объем полос в журнале 64 +обложка, включая рекламные модули.Называйте, пожалуйста цену за 1 полосу или за весь проект. Обязательно нужно уметь выводить все для типографии!