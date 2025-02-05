Верстка журнала

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Закрыт3 заявки33 просмотра

Ищем дизайнера для верстки журнала. 44 полосы (вместе с обложкой), формат А4.

Верстка книг
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елена
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
2 отзыва
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
60 отзывов
3 месяца назад
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