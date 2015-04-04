Верстка журнала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок265 просмотров

Требуется дизайнер для верстки журнала. Примеры верстки и шаблон имеется.

200р/ полоса

Опыт работы в журналах обязателен.

10 лет назад
art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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