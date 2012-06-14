Визитка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок188 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать визитку для бутика в торговом центре. Можете писать сюда или на почту [email protected] ТЗ визитки примерное дам

13 лет назад
elter
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Человек понимает с полу слова. Дал ТЗ сделал за 20 минут, потом сделал небольшие подправки так как визитка была на 99 процентов сделана. Делает проект как себе!
Приятно работать с человеком.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад