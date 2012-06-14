Книга историческая (казачество, советская власть, ВОВ, фамилии погибших, расстрелянных) фронтальная: Имеется обязательное условия присутствия на обложке 2-х фото (имеются только будучи вставленными в вордовский документ) и надписи "Книга памяти" ...
Визитка
Здравствуйте! Нужно сделать визитку для бутика в торговом центре. Можете писать сюда или на почту [email protected] ТЗ визитки примерное дам
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