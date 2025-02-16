Нужна верстка календаря авто. Макет прикрепил.



Как должно работать:



- для декстопа зажимаем левую кнопку протягиваем линию(при протягивании за пределы другого месяца, даты автоматически подтягиваются)



- для мобилки надо, чтобы можно было выбрать точку(дату), просвайпать вправо, выбрать вторую точку(дату) и тогда произошло выделение диапазона. https://photo-screen.ru/i/733x8TOrO



Можно использовать любые сторонние библиотеки. С https://github.com/visjs/vis-timeline сделать не получилось.