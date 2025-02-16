Вёрстка календаря авто

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка56 просмотров

Нужна верстка календаря авто. Макет прикрепил.

Как должно работать:

- для декстопа зажимаем левую кнопку протягиваем линию(при протягивании за пределы другого месяца, даты автоматически подтягиваются)

- для мобилки надо, чтобы можно было выбрать точку(дату), просвайпать вправо, выбрать вторую точку(дату) и тогда произошло выделение диапазона. https://photo-screen.ru/i/733x8TOrO

Можно использовать любые сторонние библиотеки. С https://github.com/visjs/vis-timeline сделать не получилось.

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2 месяца назад
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад

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