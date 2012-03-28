Замена английского текста на русский

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок275 просмотров
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Заменить английский текст на русский (перевод уже есть) в книге с сохранением нумерации страниц и картинок. Для печати в типографии (PDF). 4 страницы

12 лет назад
KlimenkoUlia
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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