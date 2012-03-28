Замена английского текста на русский

Нужно разработать дизайн журнала для женщин «Тайна Клеопатры». Это рекламно-информационный журнал салона красоты «Тайна Клеопатры» http://ivstk.ru/ В нем будет рассказываться не только о салоне, но и публиковаться статьи — психология, астрология, отношения. Вообщем все, что ...