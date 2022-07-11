Зробити PDF презентацію на анг та укр мові

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок440 просмотров

Зробити сучасну презентацію PDF формата. 10-15 стр інфо брати с сайта

З можливістю вносити зміни

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Янина
 
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Ольга
 
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#1
Верстка полиграфии
Дарья
 
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Кирилл
 
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Александр
 
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Максим
 
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