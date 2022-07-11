Требуется сверстать брошюру формата 200х290 мм на 64 страницы. Включает однотипные изображения и 15-20 растровых изображений. Пример страницы и дополнительные материалы во вложении.
Зробити PDF презентацію на анг та укр мові
Зробити сучасну презентацію PDF формата. 10-15 стр інфо брати с сайта
З можливістю вносити зміни
Заявки фрилансеров
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