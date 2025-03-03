5 минутный исходный ролик, нужно сделать видео инструкцию

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок35 просмотров

5 минутный ролик, нужно сделать как видео инструкцию, что то обрезать, где то увеличить и добавить надпись , наложить музыку, чтобы инста не банила.

Добавление музыкиМонтаж видеороликовРедактирование видео
2 месяца назад
guest_1741010976452
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