Ищется специалист для монтажа и загрузки видео на YouTube с целью прогрева каналов под стриминг. Все необходимые каналы и прокси будут предоставлены. Основная задача — подготовка контента для попадания в рекомендации.
5 минутный исходный ролик, нужно сделать видео инструкцию
5 минутный ролик, нужно сделать как видео инструкцию, что то обрезать, где то увеличить и добавить надпись , наложить музыку, чтобы инста не банила.
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