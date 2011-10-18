Адаптация (перемонтаж) роликов и всплывающих окон

1 - Нужно адаптировать (перемонтаж) роликов под формат *.avi без компрессии и звука. Разрешением 384 точек по горизонтали и 256 точек по вертикали с частотой 25 кадров в секунду. 10-15 роликов.

2 - А также10 всплывающих окон на рамблере и майле адаптировать под тот же формат.

3 - Уточните стоимость изготовления ролика из материалов заказчика.