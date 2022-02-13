Афиша о мероприятии а ресторане

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок716 просмотров
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Нужно сделать афишу (видео для аккаунта ресторана в Инстаграм) с датой, описанием, и интерактивными элементами.

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2 года назад
guest_1644954223481
2 года в сервисе
Был
2 года назад