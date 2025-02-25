Ищется моушн-дизайнер для создания информативного презентационного ролика. Задача заключается в разработке качественного видеоматериала, который привлечет внимание и эффективно передаст информацию. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма.
AI-сцены для ролика
Необходимо создать 8-9 ai-сцен для ролика на крупное didgital-мероприятие. Монтаж не требуется, только сгенерированные сцены по тз.
Сцены должны быть динамичные, с проработанными на уровне деталей локациями. Важно, чтобы картинка была фотореалистичной.
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