AI-сцены для ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки24 просмотра

Необходимо создать 8-9 ai-сцен для ролика на крупное didgital-мероприятие. Монтаж не требуется, только сгенерированные сцены по тз.

Сцены должны быть динамичные, с проработанными на уровне деталей локациями. Важно, чтобы картинка была фотореалистичной.

MidjourneyOpenAIНейросети
2 месяца назад
guest_1740654177169
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