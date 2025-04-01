Необходимо смонтировать 30-секундное видео о заказчике, которое будет использоваться для привлечения клиентов. Исходный материал предоставлен из Instagram. Видео должно эффективно представлять услуги и личность заказчика.
AI-визуализация предметов каталога мебели для видео-контента
Создать 3 коротких видео (по 30 сек), где мебель из каталога сайта будет реалистично размещена в интерьерах. Видео предназначены для использования в соцсетях.
В одном видео – 10-12 предметов из каталога
Видео выглядят как реалистичная съемка с камерой с обзором всей комнаты, с переходом от одного предмета к другому.
Мебель — в фокусе, вписана в интерьер корректно.
Без искажений, с правильной перспективой.
Без звука.
Можно использовать любые доступные AI-инструменты визуализации
Более подробное задание отправлю по запросу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Видеомонтаж1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется смонтировать видео car edits для Instagram, опираясь на предоставленные референсы. Необходимо создать динамичный и привлекательный контент, который будет соответствовать стилю примеров. Ожидается качественная работа с эффектами и переходами.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт4 дня назад
- $10
Требуется смонтировать видео для ТикТок, используя три фрагмента. Необходимо выбрать самые интересные моменты, добавить музыку и динамичные эффекты, чтобы итоговое видео не превышало одну минуту.Видеомонтаж37 заявокЗакрыт5 дней назад
Требуется разработка кликабельных видео креативов для рекламной сети Мета под iOS приложения. Целевая аудитория - англоговорящие страны. Креативы должны вызывать страх за безопасность устройства, использовать элементы дизайна iOS. Форматы: 1:1, 4:5, 9:16. Ожидается быстрая реакция пользователей на тревожные сигналы.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 дней назад
Ищется специалист по видеомонтажу для создания динамичного контента на платформы Instagram и TikTok. Задачи включают монтаж 4-5 Reels в неделю, визуальные решения и легкие дизайн-правки. Опыт в fashion будет плюсом. Работа удаленная и долгосрочная, требуется портфолио.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт6 дней назад
- $1000
WTG MEDIA PRODUCTION запрошує відеомонтажера з досвідом 2 роки для стабільної віддаленої співпраці. Необхідні знання Premiere Pro, DaVinci Resolve. Очікується монтаж 2–5 відео на тиждень, вміння підбирати музику та працювати з анімацією. Дедлайни та відповідальність обов'язкові.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт7 дней назад
Требуются девушки для съемки 30-секундных видео по готовым сценариям. Задача: съемка 3 коротких роликов в день, легкий монтаж и озвучка. Оплата от 300 до 10 000 рублей в зависимости от просмотров. Одежда бренда предоставляется для съемок и остается у вас.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 дней назад
- $8
Требуется склеить два видеофрагмента и стабилизировать изображение, чтобы скрыть следы записи с телефона. Проект включает в себя работу с анимацией и создание качественного финального материала.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт8 дней назад
- $5
Требуется выполнить монтаж одного ритмичного видео из множества видеоматериалов. Необходимо качественно обработать и скомпоновать видео, уделяя внимание ритму и динамике. Ожидается создание гармоничного и привлекательного конечного продукта.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт8 дней назад
- $12
Необходимо записать видеоотзыв по предоставленному сценарию для сайта строительной компании в России. Отзыв должен быть о ремонте квартиры, длительность видео около минуты. Требуются несколько отзывов от разных исполнителей, пол и возраст не имеют значения.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт9 дней назад