AI-визуализация предметов каталога мебели для видео-контента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт3 заявки37 просмотров

Создать 3 коротких видео (по 30 сек), где мебель из каталога сайта будет реалистично размещена в интерьерах. Видео предназначены для использования в соцсетях.

  • В одном видео – 10-12 предметов из каталога

  • Видео выглядят как реалистичная съемка с камерой с обзором всей комнаты, с переходом от одного предмета к другому.

  • Мебель — в фокусе, вписана в интерьер корректно.

  • Без искажений, с правильной перспективой.

  • Без звука.

Можно использовать любые доступные AI-инструменты визуализации

Более подробное задание отправлю по запросу

OpenAIСоздание видео
месяц назад
Никита
 
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месяц назад

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Инна
 
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