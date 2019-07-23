Всем привет. Компании Inprolux требуется видео монтажер роликов с обзорами объектов недвижимости. Примерно будет 4 видео в месяц, сейчас проводим отбор чтобы найти "нашего" человека кто сможет сделать видео на постоянной основе. ...
Aниматор серия анимационных роликов по 10 секунд
Нужно создать серию анимационных роликов
по 10 секунд
серия из 10 роликов
у меня есть иллюстратор которая создала персонажей
может рисовать дополнительные позы ситуации по надобности
от Вас требуется дорисовать то что требуется для анимации
и создать ролики
сценарии будут предоставлены
оплата за каждый ролик отдельно
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