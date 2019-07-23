Aниматор серия анимационных роликов по 10 секунд

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок247 просмотров

Нужно создать серию анимационных роликов

по 10 секунд

серия из 10 роликов

у меня есть иллюстратор которая создала  персонажей

может рисовать дополнительные позы ситуации по надобности

от Вас требуется дорисовать то что требуется для анимации

и создать ролики

сценарии будут предоставлены

оплата за каждый ролик отдельно

6 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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