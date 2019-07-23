Aниматор серия анимационных роликов по 10 секунд

Здравствуйте. Помогите почистить звук на 3х часовом видео. нужно убрать все вздохи, длинные "Э". И там, где получаются длинные паузы(тишина), нужно их подрезать. Вздохов на видео очень много. Но всю работу можно сделать быстро, ...