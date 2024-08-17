Cоздание ролика с имитацией ZOOM

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки14 просмотров

Cоздать видеоролик с имитацией ZOOM продолжительностью 3 минуты. Частично отснятые материалы предоставляю. Приоритет специалисту, владеющему навыками работы с нейросетью.

НейросетиСоздание видео
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