Cценарий для озвучки рекламы в Youtube

Нам нужно доработать сценарий для озвучки рекламы в Youtube.

По сценарию будем озвучивать видео рекламу.

Нам нужно из сырого текста сделать 3 варианта на 120сек, 90сек, 35сек.

Текст должен быть не сильно заезженным, хорошо приниматься на слух, в начале должна быть фраза привлекающая внимания, в середине не сливаться всё в один текст, а в конце призыв к действию(можно несколько разных призывов).

Вы сможете так сделать? Только есть ограничения по времени 1-2 часа, т.к. пробуем людей на озвучку.