здравствуйте нужен разработчик для медиатеки по ffmpeg для трансляции, что бы транслировать свои каналы нужно написать админку для управление медиатекой запуск канала остановка запись вставка текста вставка логотипа управление. шрифтами для текста, Остальное можно обговорить ...
Cценарий для озвучки рекламы в Youtube
Нам нужно доработать сценарий для озвучки рекламы в Youtube.
По сценарию будем озвучивать видео рекламу.
Нам нужно из сырого текста сделать 3 варианта на 120сек, 90сек, 35сек.
Текст должен быть не сильно заезженным, хорошо приниматься на слух, в начале должна быть фраза привлекающая внимания, в середине не сливаться всё в один текст, а в конце призыв к действию(можно несколько разных призывов).
Вы сможете так сделать? Только есть ограничения по времени 1-2 часа, т.к. пробуем людей на озвучку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Юридическая фирма ищет специалиста-дизайнера для оформления шапки канала на ютуб и заставок для видео, чтобы было всё одной концепции. Специфика нашей фирмы оказание миграционных услуг иностранцам и юридическим лицам. Рассматриваем кандидатов с примерами ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо записать короткое видео, со своим участием в котором оставить свой положительный отзыв о интернет магазине. Текст скажу, видео от 10 до 20 секунд максимум) Желательно сделать все в не принужденой форме и как то ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад
Ролик примерно 12 минут. Нужно наложить музыку (используя свободные материалы) Наложить текст, его немного. В ролике показывается замена одной запчасти в посудомойке. Некоторые моменты нужно ускорить. Текст предоставляется заказчиком. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть озвученный текст, необходимо подобрать видео под тематику и сделать ролик длительностью 10 минут. Темы будут разные, от науки до сказок, поэтому искать нужно будет различной тематики видео с лицензией фри, так как готовый ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Задача: нужно найти и скачать из инстаграма или тиктока вертикальные видео про ремонт, лайфхаки в хозяйстве, домашний декор, или поделки DIY (своими руками) для интерьера, сад и дачу и т.д. ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
У меня салон красоты @BFormula_ нужен продающий ролик для Инстаграм. Акция при первом посещении,маникюр с покрытием гель лак 699рублейВидеомонтаж28 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который сможет сделать ролик для веб-сервиса Опишите, пожалуйста, в каких форматах делаете, а лучше покажите примеры Ваших работВидеомонтаж24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Монтаж ролика длительностью 3-4 мин. Примеры можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/channel/UCK430UwoPv-x80de5ESUi0Q?view_as=subscriber Оплата по договоренности. Присылайте примеры ваших работ.Видеомонтаж49 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Я Дима - мне 35 , Есть идея запустить ютьюб канал об Сочи , катаю на сапе, горы , сноуборд и все такое, не тупой, шучу очень смешно ( примерно как комеди) вооот ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад