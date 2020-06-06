Дать совет, нужен встраиваемый проигрыватель видео

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Закрыт2 заявки532 просмотра

Нужно найти сервис, либо найти встраиваемый проигрыватель видео, решающий нашу задачу - показать часть видео по заданным меткам времени.Вот пример того, что нам надо:

  • Есть видео
  • Есть нарезка по минутам
  • Нажимаем на нужную секцию - открываем сразу видео в нужном месте
  • Youtube: в нем это есть, нам он не подойдет
5 лет назад
Alusik
Алла 
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