Требуется рилсмейкер для создания рилсов для Instagram и Telegram, специализирующийся на бытовых товарах, таких как вакуумный упаковщик и блендер. Товар и реквизит предоставляются. Оплата на условиях исполнителя. Кандидаты должны иметь готовые видео или портфолио с аналогичными предметами.