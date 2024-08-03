Deepfake-видео со звуком

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка11 просмотров

1) В отрывках из фильмов заменить лицо персонажей на другое лицо;

2) В песне заменить одно слово на другое;

3) Наложить получившийся звуковой ряд на получившееся видео

Обработка видеоОзвучка видео
5 месяцев назад
guest_1732180915796
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Вензо
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад