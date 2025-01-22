Дизайнер для IG и специалист по монтажу рилс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки12 просмотров

Ищется дизайнер для Instagram и специалист по монтажу рилсов. Требования включают монтаж Reels (не менее 3 штук в неделю), создание обложек для Reels и создание постов-каруселей.

ReelsМонтаж видеороликов
3 месяца назад
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Руслан
 
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3 месяца назад