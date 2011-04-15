Телеканалу "English club.TV" требуется видеодизайнер (Удалённая работа, фриланс) Основные обязанности: Оформление телепрограмм, оформление канала. Создание заставок, перебивок. Требования: - Опыт от 3-х лет, наличие портфолио. - Опыт работы с теледизайном! - Знание специальных графических пакетов: Adobe Photoshop After Effect ...
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Здравствуйте,
В компанию Elementool (http://www.elementool.com)
Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией
Условия:
1. работа удаленная постоянная
2. занятость — half time (100 часов в месяц)
3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.
4. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.
Требования:
- Experience in working with video post-production software
- Experience in all aspects of post-production including, editing, color grading, compositing, green screen, retouching, format conversion, encoding, sound production, sound recording, sound sweetening, sound design, compression and mastering
- Flash animation experience - a plus
- create graphics, illustrations, 2D animations
- Good English - a must!
Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате. Заявки без этой информации рассматриваться не будут. Также укажите, готовы ли Вы выполнить тестовое задание (не оплачивается).
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