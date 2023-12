Здравствуйте,

В компанию Elementool (http://www.elementool.com)

Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией

Условия:

1. работа удаленная постоянная

2. занятость — half time (100 часов в месяц)

3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.

4. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.

Требования:

- Experience in working with video post-production software

- Experience in all aspects of post-production including, editing, color grading, compositing, green screen, retouching, format conversion, encoding, sound production, sound recording, sound sweetening, sound design, compression and mastering

- Flash animation experience - a plus

- create graphics, illustrations, 2D animations

- Good English - a must!

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате. Заявки без этой информации рассматриваться не будут. Также укажите, готовы ли Вы выполнить тестовое задание (не оплачивается).