Дизайнер для створення не складних відео-креативів для ФБ реклами

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок463 просмотра

Тематика: будівельна. Встановлення парканів, автоматика на ворота.

Треба зробити 6 креативів.

Є технічне завдання і приклади для виконання.

Ціну прошу вказувати у гривнях.

3 года назад
guest_16623984283579
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wip3out
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$45
3 дня
Escrow
Отличная работа в соотношении цена-качество. Рекомендую для заказа креативов для ФБ рекламы!
Всё прошло отлично, требования и задачи были четки и ясно озвучены

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Микола
 
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