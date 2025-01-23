Дизайнер - монтажер на удаленку

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки35 просмотров

Ищу дизайнера - монтажера для удаленной работы. Требуется опыт работы в монтаже и дизайне, выполнение задач в срок и качественно.

Дизайн сайтовМонтаж видеороликов
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Шабан
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад