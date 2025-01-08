Дизайнер видео-макетов для таргетированной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка10 просмотров

Требуется дизайнер для создания видео-макетов, ориентированных на таргетированную рекламу. Имеется особая потребность в опыте работы с проектами для США. Идеально, если кандидат уже работал с подобными задачами и понимает особенности рынка.

Создание рекламных роликов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Александра
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 месяца назад