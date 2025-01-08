Необходимо воссоздать профессиональное видео с 4 актерами, где каждому будет сделана начитка по 1 минуте. Также требуется фотосъемка с актерами в офисе, как групповые, так и индивидуальные кадры. Опыт создания подобных видео приветствуется.
Дизайнер видео-макетов для таргетированной рекламы
Требуется дизайнер для создания видео-макетов, ориентированных на таргетированную рекламу. Имеется особая потребность в опыте работы с проектами для США. Идеально, если кандидат уже работал с подобными задачами и понимает особенности рынка.
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