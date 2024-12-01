Добавить на видео субтитры (три размера )

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Закрыт4 заявки90 просмотров

Нужно добавить субтитры на видео и надпись как на референсе(сброшу)

( субтитры на украинском )

Три формата видео 1:1,16.9,9:16

Так же нужно это сделать шрифтом ,который я сброшу

Добавление субтитров
5 месяцев назад
guest_1733050551172
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