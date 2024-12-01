Требуется видеомонтаж для создания ролика к 40-летию с поздравлениями от семьи и друзей, а также подборкой фотографий под музыку. Ищется креативный специалист, способный сделать увлекательное видео, основываясь на предоставленном контенте. Ваше творческое чутье поможет воплотить видение в жизнь.