Добавить субтитры на видео (три формата)

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт17 заявок117 просмотров

Нужно добавить субтитры на видео и надпись как на референсе(сброшу) ( субтитры на украинском ) Три формата видео 1:1,16.9,9:16 Так же нужно это сделать шрифтом ,который я сброшу

Добавление субтитров
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