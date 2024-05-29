Доброго времени суток!

Я в поиске людей для генерации видео контента с помощью нейросети. Моя задача набрать команду из 15-ти человек и предоставить каждому из них возможность получать достойное вознаграждение за их любимое занятие.

Есть прямые заказы на 24-ёх часовой видеоряд в стиле кибер-панк. В течении часа своего эфира каждому нужно сделать ролик на 4 минуты. Все абонементы для использования нейросетей оплачены и безлимитны.