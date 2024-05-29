Генерациякрация видео с помощью AI

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт4 заявки43 просмотра

Доброго времени суток!

Я в поиске людей для генерации видео контента с помощью нейросети. Моя задача набрать команду из 15-ти человек и предоставить каждому из них возможность получать достойное вознаграждение за их любимое занятие.

Есть прямые заказы на 24-ёх часовой видеоряд в стиле кибер-панк. В течении часа своего эфира каждому нужно сделать ролик на 4 минуты. Все абонементы для использования нейросетей оплачены и безлимитны.

НейросетиСоздание видео
15 часов назад
Михаил
 
34 года
16 часов в сервисе
Был
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
40 лет
3 часа в сервисе
Была
3 часа назад
3 часа назад
Владислав
 
28 лет
10 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
2 отзыва
9 часов назад
Василий
 
24 года
12 часов в сервисе
Был
час назад
12 часов назад
Демид
 
29 лет
21 час в сервисе
Был
час назад
14 часов назад