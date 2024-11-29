Ищется монтажёр для создания коротких видео Shorts на YouTube. Видео длится 30-60 секунд и освещает интересные ситуации со всего мира. Работа в своём темпе, желательно 2-6 роликов в день. Обучение работе с нейросетями предоставляется. Заработная плата 30-70 тысяч рублей в месяц в зависимости от объема работы.