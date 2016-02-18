Снять и смонтировать 2-3 минутное видео идеи проекта
Графический видеоролик для смартфона
пример ролика на который можем равняться : https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tYhttps://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88
Задача показать 8 блоков. Лого1.Экран 5"HD IPS2. Android 5.1 Lolipop 3. Камера 8 MP/ 2MP 4. Double sim 5. Quad CORE / ROM 8GB/ RAM1GB6. Два цвета . белый,черный.лого длительность 30-40 сек. Интересует стоимость и сроки работы на одном языке (без озвучки, толькотекстовая информация и музыкальное сопровождение.Также уточните отдельно стоимость переделать этот же ролик на другой язык (текст мы предоставим).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Видео должно в первую очередь демонстрировать полезные свойства и возможности нашего сервиса. Основное правило при производстве видеообзора — объективный обзор должен дать ответы на вопросы которые волнуют нашего посетителя. Он должен раскрывать ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать короткий видеоролик, примерно 1 мин с озвучиванием. Желательно примеры работ. Пример того, что нужно https://www.youtube.com/watch?v=CEYjMxL9BcAВидеомонтаж15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для подготовки видео обзоров для интернет-магазина. Специализация компании - товары для здоровья, красоты и здорового образа жизни. Продолжительность видео - до 4 мин. Необходим видеообзор такого формата: https://www.youtube.com/watch?v=8cQl9eunTDE Просьба добавлять свои ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, товарищи :). Мы - благотворительный фонд НЕ ОДИН http://fondneodin.ru/ хотим сделать короткий анимационный промо-ролик, презентующий следующее: * нужно показать как для народа не значительны 30р/мес (1 рубль в день) и как ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо записать урок по ретуши фото как в приложенном файле, интересует такой стиль ретуши.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть видео, которое нужно доработать: 1. добавить заставку вначало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. добавить надписи в кадрах (тексты и разбивку надписей дадим). ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить. Что нужно сделать? ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт9 лет назад