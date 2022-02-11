Интро для канала Youtube рыбалка, туризм НЕ на шаблоне! Нужно Интро для канала на туристическую тему, рыбалка, путешествия, отдых на природе, сплавы на лодках, путешествия на автомобиле,

Шаблоны не подходят, только уникальное Интро, длительность от 5 до 8 секунд.

музыкальное сопровождение интро без АП!

Есть логотип канала,есть флаг.

Предполагается некая анимация логотипа.

Никакие рыбки 3д, тексты 3д и 2д не интересуют от слова совсем!!!! Никакие гличи не нужны.

Интро должно быть душевным, отдыхающим и притягивающим.

Можете сделать что то оригинальное, пишите, предлагайте идеи.

Мой канал для понимания темы https://www.youtube.com/channel/UCcRYSyJS0FMd3tMTJzLuH8w Есть примерные примеры что хотелось бы на других каналах

НЕ на шаблоне!!!