Интро для канала Youtube рыбалка, туризм НЕ на шаблоне!

ВидеомонтажЗавершен8 заявок1118 просмотров
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Интро для канала Youtube рыбалка, туризм НЕ на шаблоне! Нужно Интро для канала на туристическую тему, рыбалка, путешествия, отдых на природе, сплавы на лодках, путешествия на автомобиле,

Шаблоны не подходят, только уникальное Интро, длительность от 5 до 8 секунд.

музыкальное сопровождение интро без АП!

Есть логотип канала,есть флаг.

Предполагается некая анимация логотипа.

Никакие рыбки 3д, тексты 3д и 2д не интересуют от слова совсем!!!! Никакие гличи не нужны.

Интро должно быть душевным, отдыхающим и притягивающим.

Можете сделать что то оригинальное, пишите, предлагайте идеи.

Мой канал для понимания темы https://www.youtube.com/channel/UCcRYSyJS0FMd3tMTJzLuH8w Есть примерные примеры что хотелось бы на других каналах

НЕ на шаблоне!!!

2 года назад
SonOleg
Олег 
49 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Valerabez
Валерий 
38 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$25
3 дня
WMZ
Валерий отличный исполнитель, все мои пожелания по Интро воплотил в жизнь. Получилось то что надо! Пришлось немного помучатся с выбором подбор музыки и сюжета, но работа была достойна выполнена в срок и в нескольких вариациях на выбор, дополнительно был бонус! Спасибо! P.S Кстати сюжет его предложение! У меня только видео и фото с логотипом было. Рекомендую к сотрудничеству!
Олег отличный заказчик! Быстрая коммуникация, дельные советы, а так же помощь в подборке подходящей мелодии для проекта. Когда возникла проблема, поделился опытом вместо претензий, что помогло решить проблему совместно. Рекомендую!
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