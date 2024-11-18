Ищем монтажера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки15 просмотров

Я ищу монтажера для работы с видео.

Нужно монтировать короткие форматы видео для соцсетей, а также обрабатывать и монтировать обзорные видео для YouTube.

Требования: опыт работы в видео-монтаже, понимание трендов в соцсетях и обязательно наличие портфолио.

Оплата обсуждается по договоренности, по проекту.

Монтаж видеороликовОбработка видео
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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