Ищем монтажера Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок49 просмотров

Нужно уметь снимать и монтировать простые видео.

Или только монтировать из уже снятого.

Важно, хотим найти постоянного человека, оплата до 3000р.

Если нет опыта - попросим тестовый монтаж.

ReelsМонтаж видеороликов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
6 месяцев назад
Жулдыз
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
6 месяцев назад
Вензо
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Рустам
 
48 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад