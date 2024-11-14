Ищется специалист для монтажа рилсов с обязательной цветокоррекцией и добавлением субтитров. Профессиональный уровень не требуется — работа ориентирована на любительскую съемку. Необходимо предоставить примеры работ и расценки.
Ищем монтажера Reels
Нужно уметь снимать и монтировать простые видео.
Или только монтировать из уже снятого.
Важно, хотим найти постоянного человека, оплата до 3000р.
Если нет опыта - попросим тестовый монтаж.
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